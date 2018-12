Manovra: Ronzulli, chi colpisce volontariato è un debole

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Ho passato tanti anni in Bangladesh con la #onlus Progetto Sorriso nel Mondo. Conosco lo sforzo, la passione, il sudore dei volontari, siano essi in Italia o in capo al mondo. Tassare il volontariato significa tassare la loro fatica, i loro sacrifici, il loro aiuto ai più deboli. Chi è debole, un giorno può diventare forte, ma chi è forte con i deboli, resterà per sempre un debole?. Lo scrive su Instagram Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.