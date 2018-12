Manovra: Rotta (Pd), governo ferisce Costituzione, cancella libertà stampa

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Al Parlamento è stato impedito di modificare una manovra sbagliata e pericolosa in cui la libertà di stampa viene minata dall'esecutivo con parole e fatti". Ad affermarlo in una nota è Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico. "Nella furia di tagliare il governo va a colpire un diritto costituzionalmente sancito, su cui è stato costretto a intervenire anche il Presidente della Repubblica - sottolinea la deputata Dem - per ricordare la funzione fondamentale dell'articolo 21 della Costituzione. A fare le spese dell'azzeramento dei fondi saranno i giornali locali, le testate no profit, le cooperative di giornalisti. Dopo anni di propaganda sulla trasparenza ora ? prosegue - si propone più opacità e si colpisce il diritto dei cittadini di essere informati". "Perseguendo un disegno perverso non solo saranno cancellate le tante voci delle nostre comunità, ma si avrà un crollo occupazionale: per colpa di chi ha deciso di ferire la Carta Costituzionale sono a rischio oltre diecimila posti di lavoro. Per loro nessuna dignità, forse - conclude Rotta - solo la speranza di un reddito di cittadinanza che non arriverà mai".