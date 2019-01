Manovra: sindaco Venezia, ‘si dà segnale sbagliato ai giovani’

Venezia, 18 gen. (AdnKronos) - "Aspetto di vedere i decreti, ma sul reddito cittadinanza sono molto scettico perchè non è il segnale giusto da dare ai giovani. Sarebbe stato meglio utilizzare questi soldi per il lavoro. E, quindi temo sarà molto pesante, perchè butteremo via molti soldi. E anche 'quota cento', non so quanto costerà e se sarà sostenibile negli anni. Per me bisognava andare in direzione di un abbassamento delle tasse. Ma, forse, hanno idee innovative, staremo a vedere, ora bisogna dare fiducia al governo". Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro oggi in occasione di una conferenza stampa.