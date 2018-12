Manovra: Sinigallia (Arca), aumento Ires al non profit? pagheranno indigenti

Milano, 24 dic. (AdnKronos) - Con la legge di bilancio arriva un conto salato per gli enti non profit che potrebbero veder raddoppiata l'aliquota Ires a seguito della abrogazione dello speciale regime agevolativo previsto all'art. 6 del D.P.R. 601/1973. Con il taglio apportato dalla legge di bilancio l'aliquota Ires per questa tipologia di enti passerà dal 12 al 24%, con un recupero in termini di maggiori imposte stimato in 118 milioni di euro. Una misura che preoccupa Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca che da oltre venti anni offre aiuto alle persone più fragili. Preoccupazione "per l'accanimento rispetto alle onlus, e alle ong in generale, attaccate senza un minimo di criterio, come se non lavorassero per il bene dello Stato. Anzi mi sembra che tra tutte sono le persone che più si donano per il bene comune" evidenzia Sinigallia. "Ci sono organizzazioni - osserva - che si occupano di housing e servizi sociali, fanno impresa, ma questo non vuol dire che hanno un profitto cisto che le no profit non possono dividere il profitto. Ci sono organizzazioni che lavorano sicuramente per lo Stato anzi, lo stato demanda e fa accordi con le no profit perché altrimenti avrebbe costi superiori, così peggiorando le collaborazioni economiche che sennò poi si ripercuoterebbero sul pubblico". In tutti i casi il Governo da questa misura "ricaverà una cifra che non risolve il problema dell'umanità, ma andrà a ripercuotersi sulle rette con la conseguenza che pagherà la gente più indigente. Le non profit hanno a che fare con la gente più debole". E' preoccupante, infine la misura, perché contiene un messaggio politico. "Se uno punta ai trafficanti di essere umani è un conto, ma generalizzare sul fatto che le onlus traffichino in esseri umani, mi sembra pericoloso e spero che finisca qui, perché alzare il tiro non avrebbe senso. Non ho un pensiero definito, ma certo ci vorrebbe una operazione chirurgica contro chi fa non profit camuffato, ma non si può dire che tutte le non profit siano malfattrici".