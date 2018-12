Manovra: tassisti, testo su Ncc cambiato tre volte, non ci fidiamo più

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Lo stralcio della norma sugli Ncc contenuta nel maxiemendamento al ddl bilancio non basterà alle categorie di tassisti per fermare le proteste. "Il testo dell'articolo è stato modificato tre volte, non ci fidiamo più del Governo", spiega all'Adnkronos Emilio Boccalini, presidente di TaxiBlu e appTaxi che ricostruisce le ultime giornate di trattative per arrivare alla norma. "La cosa paradossale è che per una volta avevano in mano le due categorie, tassisti e ncc, e hanno fatto saltare tutto". In sostanza, un primo testo di quattro giorni fa ("ci è stato presentato come blindato") consentiva dopo anni di proroghe e vuoto normativo una liberalizzazione parziale del servizio di noleggio con conducente, con diverse rimesse a livello provinciale, non più solo comunale, per evitare il rientro obbligatorio in rimessa dopo ogni prenotazione, prospettiva che aveva scatenato le manifestazioni degli ncc. "Era un adattamento moderno al tipo di lavoro, anni fa non l'avremmo nemmeno accettata", fa notare Boccalini. La modifica a questo testo arriva il giorno dopo, e mette invece in atto una piena liberalizzazione, aprendo, nell'ottica dei tassisti, a un noleggio selvaggio.