Manovra: tassisti, testo su Ncc cambiato tre volte, non ci fidiamo più (2)

(AdnKronos) - "L'inizio di un nuovo servizio - si legge nel testo dell'emendamento poi stralciato - può avvenire altresì senza il rientro in rimessa quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore e il cliente, avente durata superiore a 30 giorni". Basta anche breve un contratto tra multinazionale e conducente, in sintesi, per permettere a quest'ultimo di andare da Foggia a Milano a fare l'autista, in piena libertà. Questa seconda stesura, dopo le proteste dei tassisti, viene cancellata. "Ma nella notte tra venerdì e sabato, cioè oggi, una manina l'ha fatta rispuntare fuori. La situazione è paradossale, non mi è mai capitato di trovarmi in una situazione del genere e non si capisce chi stia davvero decidendo", aggiunge ancora Boccalini. Secondo il presidente di TaxiBlu, "adesso devono trovare una quadra e la questione è solo politica". Nel caso in cui passasse l'articolo che permette alle multinazionali come Uber di allargare e potenziare il servizio, "non riesco a immaginare cosa accadrebbe. Sicuramente la protesta sarà forte".