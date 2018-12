Manovra: Tria, problema sud è sulla capacità di operare e uso strumenti

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "Il problema del Mezzogiorno è la capacità di operare e non è solo colpa del Mezzogiorno ma riguarda la capacità effettiva di operare con gli strumenti che già ci sono per favorire gli interventi nel mezzogiorno". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria nel corso della sua audizione. "Sul sud - sottolinea- ci sono una serie di cose, ad esempio il provvedimento che riguarda le assunzioni nel Mezzogiorno che sono rimaste, e in particolare come si attueranno in primo luogo le azioni sugli investimenti che dovranno essere orientate verso il mezzogiorno. Anche lì c'è la questione della capacità della pubblica amministrazione centrale e anche locale di agire in questa direzione". "Ci sono altri provvedimenti per il mezzogiorno - ribadisce - che riguardano le assunzioni di giovani a tempo indeterminato che sono state confermate. Non ripeto soltanto l'idea che il reddito di cittadinanza interesserà molto il mezzogiorno ma gran parte delle azioni dovranno riguardare anche il Sud".