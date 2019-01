Manovra: Tripodi (Fi), ‘alternativi a becero assistenzialismo grillino’

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - ?Forza Italia è l'alternativa al becero assistenzialismo grillino?. Lo afferma Maria Tripodi, deputata e vicecoordinatore regionale di Fi Calabria. "Dopo gli efficaci provvedimenti attuati dai governi di Silvio Berlusconi, come il Fondo unico per il Sud, la legge Obbiettivo sulle grandi opere del 2001, la cantierabilità del Ponte sullo Stretto di Messina, solo per citarne alcuni, ancora oggi -aggiunge- il Sud è al centro della nostra azione politica. La riprova, oltre i provvedimenti pensati nella nostra contromanovra, è la visita odierna di Antonio Tajani in Sicilia, un segnale di attenzione e concretezza".