Mantova: investe una donna e scappa, denunciato

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - La notte di Capodanno aveva investito una donna e poi era fuggito. Nel pomeriggio di oggi è stato rintracciato e denunciato. E' accaduto a un 32enne di nazionalità indiana, a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Le indagini, condotte dai carabinieri del locale nucleo operativo e radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Mantova, hanno permesso di risalire all'identità dell'uomo, che nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, alla guida della propria autovettura, aveva travolto una donna in una via del centro, senza poi prestarle soccorso. Il 32enne è stato rintracciato nella sua abitazione e ha ammesso la propria responsabilità. Per lui è scattata una denuncia a piede libero e il ritiro della patente; l'auto, con ancora i segni dell'incidente, è stata posta sotto sequestro.