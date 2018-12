Mantova: nasconde oltre 600 grammi di droga in casa, arrestato

Milano, 28 dic. (AdnKronos) - E' stato sorpreso con oltre 600 grammi di droga, fra hashish, marijuana e cocaina, nascosti in casa ed è stato arrestato. I carabinieri, al termine di un'indagine, hanno effettuato ad Asola, in provincia di Mantova, una perquisizione in casa di un uomo, un 43enne italiano. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 380 grammi di hashish, 245 grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina. Nel corso della perquisizione sono stati anche trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 17mila euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Il 43enne è stato arrestato e portato nel carcere di Mantova.