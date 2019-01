Maztera, 19 gen. (AdnKronos) - Questo è un giorno importante per Matera, per l'Italia. Per l'Europa, che dimostra di saper riconoscere e valorizzare le sue culture. Giorno di orgoglio per l'Italia che vede una delle sue eccellenze all'attenzione dell'intero Continente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di inaugurazione per Matera 2019 capitale europea della cultura.