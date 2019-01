Mattarella: buon governante uomo ‘beato’ se ricerca bene comune

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - "La buona politica, quella che incoraggia il dialogo, stimola la partecipazione dei giovani e valorizza il contributo di ciascun membro della società è l'orizzonte ideale in cui si situa l'agire concreto del buon governante. Egli è veramente un uomo 'beato' quando, con onestà nelle intenzioni, capacità di ascolto, coraggio nella genuina ricerca del bene comune si fa protagonista di un'azione pubblica rivolta alla giustizia, all'equità, al rispetto di sé e dell'altro, alla costruzione della pace". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco, in occasione della 52° Giornata mondiale della pace. "Il tema 'La buona politica è al servizio della pace', da Lei scelto, offre a quanti detengono cariche pubbliche, soprattutto se esercitano potere di governo ?al livello locale, nazionale o internazionale? l'opportunità -sottolinea il Capo dello Stato- di misurarsi con le stringenti esigenze di un servizio che deve essere sempre orientato alle più alte idealità, alla costruzione del bene comune, al rispetto dei diritti fondamentali, alla promozione della concordia tra i popoli". "Condivido appieno l'ispirazione del Suo messaggio, che tratteggia nitidamente la linea di discrimine tra la figura del buon politico e le degenerazioni dell'azione pubblica. Esso ci induce, personalmente e collettivamente, a vigilare affinché il nostro operato resti lontano da inadempienze, arbitrii, o contrapposizioni strumentali per farsi portatore di convivenza e di pace, mentre opportunamente ricorda che la responsabilità politica è attribuita a tutti i cittadini, senza il cui coinvolgimento non è possibile costruire forti e vitali istituzioni democratiche".