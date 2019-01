Mattarella: buon governante uomo ‘beato’ se ricerca bene comune (2)

(AdnKronos) - "La buona politica, quella che incoraggia il dialogo, stimola la partecipazione dei giovani e valorizza il contributo di ciascun membro della società -scrive Mattarella- è l'orizzonte ideale in cui si situa l'agire concreto del buon governante. Egli è veramente ?secondo la suggestiva immagine evocata da Vostra Santità? un uomo 'beato' quando, con onestà nelle intenzioni, capacità di ascolto, coraggio nella genuina ricerca del bene comune si fa protagonista di un'azione pubblica rivolta alla giustizia, all'equità, al rispetto di sé e dell'altro, alla costruzione della pace". "Così intesa, la politica diventa una sfida permanente di servizio che può anche richiedere decisioni ardue, scelte impopolari, capacità di sacrificio e rinunce personali; ma, se ben esercitata, essa -conclude il Capo dello Stato- diviene davvero una 'forma eminente di carità'. Da qui il carattere universale di questo Suo incisivo messaggio, valido per ogni governante, credente o non credente, in ogni angolo del globo".