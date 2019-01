Mattarella: Napoli (Fi), si conferma punto di riferimento e di equilibrio

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - "La sicurezza da costruire nella convivenza, il dialogo e il confronto come nutrimento della politica e, per tutti, il richiamo all'esercizio della responsabilità senza la quale la lotta politica degenera nello scontro e nella contrapposizione sterile: sono i temi alti sui quali gli italiani hanno potuto ascoltare e apprezzare le riflessioni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella si conferma davvero il Presidente degli italiani, punto di riferimento e di equilibrio nella stagione convulsa della politica". Lo afferma Osvaldo Napoli, membro del Direttivo del Gruppo di Fi alla Camera. "Forza Italia -aggiunge- si riconosce fino in fondo nelle esortazioni del Presidente della Repubblica. E ogni italiano che sia davvero responsabile non può non riconoscersi nelle parole dell'unico, vero portavoce degli italiani".