Mazara del Vallo: Cristaldi, ‘appoggio a Bianco? Fa parte dei Futuristi’

Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "Facciamo chiarezza una volta per tutte: non appoggio Pino Bianco alle prossime amministrative, il suo è uno dei nomi fra cui il movimento 'Futuristi', di cui sono presidente e di cui Bianco è tra i fondatori, sceglierà il suo candidato sindaco per Mazara". A parlare all'Adnkronos è Nicola Cristaldi, sindaco uscente di Mazara del Vallo (Trapani) e uomo storico della destra. La notizia del suo appoggio alla candidatura di Bianco, suo avversario nella scorsa tornata elettorale e candidato del Pd, ha fatto storcere il naso a molti. Ma il primo cittadino uscente non ci sta a sentire parlare di strani "apparentamenti" politici. Futuristi, fa sapere, "ha tre nomi fra cui decidere per la poltrona di primo cittadino di Mazara del Vallo e la riserva sarà sciolta solo la prossima settimana con una conferenza stampa". La candidatura di Bianco dunque "non è per nulla scontata" e se la scelta ricadesse su di lui sarebbe comunque in perfetta sintonia con lo spirito del nuovo partito. "Futuristi - spiega Cristaldi - è la calamita di tante intelligenze provenienti da ideologie del passato anche diverse. Un nuovo partito che non ha apparentamenti di alcun tipo e che è frutto di tante persone deluse dalla vecchia politica". Un movimento "con una ideologia chiara, che risponde alle esigenze della società che non si rispecchia più nei partiti tradizionali, ma senza sfociare nei populismi". "Ci vogliono nuovi partiti che però abbiano ideologie - aggiunge - Quello che è successo col governo nazionale è sotto gli occhi di tutti. La gente ha votato Lega e M5S più perché delusa dalle proposte degli altri che per condivisione. E' il caso che li ha portati insieme non una visione politica e purtroppo, non essendoci alternative, credo che questo governo durerà".