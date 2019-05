Mercatone Uno: De Micheli (Pd), ‘rilancio attraverso legge Marcora’

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Per i lavoratori di Mercatone Uno è più importante trovare una soluzione per salvare il marchio e l'azienda che le polemiche. Si utilizzino gli ammortizzatori sociali e si valuti anche la possibilità della Legge Marcora che sostiene nelle imprese in crisi il subentro di una nuova società fatta dai dipendenti e fornitori. Con opportuni correttivi legati alle dimensioni del Mercatone Uno credo che si possa costruire una prospettiva per il rilancio dell'azienda".Lo ha detto la vice segretaria del Pd Paola De Micheli durante la trasmissione Omnibus su La 7.