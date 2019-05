Mercatone Uno: Morani, ‘governo assente, anche Marche regione colpita’

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "La crisi che sta interessando Mercatone Uno, con l'assordante silenzio del ministero dello Sviluppo economico , colpisce duramente anche la regione Marche. Ben 120 sono i lavoratori occupati nei punti vendita di Pesaro, Monsano e Civitanova Marche, a cui si aggiungo quelli di Colonnella: tutti rimasti senza lavoro dopo aver ricevuto un messaggio whatsapp". "Possibile che Di Maio non sapesse nulla? E i ministri della Lega dov'erano? Chi governa si dovrebbe preoccupare dei problemi degli italiani invece di far solo passerella, occupando tutti gli spazi televisivi. Si diano una mossa, se ne sono capaci e affrontino la crisi della Mercatone Uno. Ci diano subito delle risposte precise su come intendono agire per aiutare migliaia di dipendenti rimasti senza lavoro. Dal canto nostro siamo stati e saremo sempre a fianco di questi lavoratori e delle loro famiglie che si ritrovano adesso a vivere una situazione davvero complicata e inattesa?.