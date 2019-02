Messina: blitz antidroga della Gdf, 5 arresti e sequestro di 5 kg di marijuana

Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina, a seguito di un blitz, hanno arrestato cinque persone per traffico di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre 5 kg di marijuana. I finanzieri, a seguito di alcune perquisizioni domiciliari effettuate nel quartiere Giostra del capoluogo peloritano, hanno rinvenuto in un'abitazione l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nell'abitazione sono stati sorpresi tre pluri-pregiudicati messinesi, tra cui il proprietario dell'immobile e due soggetti catanesi, anch'essi pregiudicati, intenti a dividere la sostanza stupefacente in dosi. Oltre alla droga, suddivisa in 16 pacchi, è stata sequestrata anche una bilancia pesa alimenti, necessaria per pesare la sostanza, ed una dosa già confezionata del peso di 3 grammi. I 5 uomini sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, e successivamente tradotti presso il carcere di Gazzi. Denunciati a piede libero dai finanzieri anche i genitori di uno degli arrestati, presenti in casa al momento della perquisizione delle Fiamme Gialle. "L'operazione testimonia il continuo e quotidiano impegno delle Fiamme Gialle a tutela della legalità ed ha consentito di impedire l'immissione sul mercato dello spaccio di un considerevole quantitativo di droga, la cui vendita avrebbe potuto fruttare oltre 60.000 euro", dicono le Fiamme gialle.