Meteo: Lombardia, cielo sereno e massime fino a 32 gradi

Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Un'ampia circolazione depressionaria stazionaria sull'Atlantico determina un flusso umido sudoccidentale sul Nord Italia, a tratti più instabile, in progressiva attenuazione. In Lombardia nuvolosità irregolare, più marcata su Alpi e Prealpi, dove per tutto il periodo sono possibili rovesci e temporali isolati ed intermittenti. Meno nuvoloso e più stabile in pianura, temperature senza variazioni rilevanti. Domani, secondo il bollettino meteo dell'Arpa, cielo sereno o al più poco nuvoloso nelle ore centrali; sui rilievi qualche addensamento residuo alla notte, poi nella giornata sviluppo di nuvolosità irregolare ad evoluzione diurna. Rovesci isolati o locali temporali possibili al pomeriggio su Alpi e Prealpi, più probabili sui settori centro-orientali. Temperature minime stazionarie o in lieve calo tra 16 e 20 gradi, massime stazionarie o in lieve aumento tra 29 e 32 gradi. Domenica sereno o poco nuvoloso fino al mattino, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità irregolare. Rovesci isolati possibili ovunque dal pomeriggio, più probabili su Alpi, Prealpi centrorientali, Appennino e pianura adiacente. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo intorno a 30 gradi.