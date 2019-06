Meteo: Lombardia, domani afa, inizio settimana con possibili temporali

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Sulla Lombardia tempo stabile e molto caldo per la presenza di un promontorio di alta pressione disteso dal Nord Africa all'Europa centrale. Domani e lunedì ancora alta pressione tempo stabile in pianura, maggiore variabilità sui monti con rischio crescente di locali rovesci o temporali. In questa fase temperature in nuovo rialzo e caldo nuovamente molto fastidioso. Da martedì, secondo il bollettino meteo dell'Arpa, maggiore nuvolosità ovunque per l'ingresso di correnti più umide e instabili atlantiche. Temperature in calo e probabili locali rovesci e temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, possibile l'interessamento dell'alta pianura occidentale, con fenomeni anche di forte intensità. Mercoledì aumento dell'instabilità con rovesci e temporali su Alpi e Prealpi. Probabile il coinvolgimento locale della pianura occidentale e degli altri settori adiacenti alle Prealpi. Domani generalmente sereno in pianura con velature in transito in serata. Sulle Alpi sereno in mattinata e locali annuvolamenti nel pomeriggio-sera. Locali rovesci sulle Alpi, specie Alta Valtellina, nel pomeriggio. Assenti altrove. Temperature minime in lieve calo, massime in leggero aumento. Valori minimi in pianura tra 21-26 gradi, massimi tra 33-37 gradi. Disagio da calore diffusamente moderato a bassa quota, localmente forte su pavese e mantovano.