Meteo: Lombardia, domani massime fino a 31 gradi, poi torna l’instabilità

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - L'espansione di un promontorio anticiclonico di origine atlantica garantisce sulla Lombardia un fine settimana all'insegna della stabilità, con sole e temperature in aumento fino a valori estivi. Lunedì, pur rimanendo ancora una giornata calda e prevalentemente soleggiata, c'è una maggiore instabilità sui rilievi; nel corso di martedì aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse possono interessare a tratti anche la pianura. Successivamente sono attesi un progressivo calo delle temperature ed il permanere di condizioni di instabilità soprattutto sui rilievi. Domani, secondo il bollettino meteo dell'Arpa regionale, cielo inizialmente sereno o al più poco nuvoloso sui rilievi, poi velature in pianura e formazione di qualche cumulo su Prealpi ed Alpi tra pomeriggio e sera. Precipitazioni: occasionali rovesci o isolati temporali possibili sulle Prealpi centro-orientali tra pomeriggio e prima sera; bassa possibilità che qualche isolato rovescio interessi anche le pedemontane e l'alta pianura orientale in tarda serata. Temperature minime e massime in leggero aumento. Valori minimi in pianura tra 14 e 18 gradi, massimi tra 26 e 31 gradi. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza.