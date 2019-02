Meteo: Lombardia, domani poche nubi ma minime in calo

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - Fino a metà della prossima settimana la presenza di un promontorio di alta pressione tra il Mediterraneo e l'Europa occidentale garantirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della Lombardia. Solo per la giornata odierna, infiltrazioni di aria fredda da est, associate ad una struttura depressionaria presente tra l'Europa orientale e il sud della nostra Penisola determineranno nuvolosità e un abbassamento temporaneo delle temperature. Domani, secondo il bollettino meteo dell'Arpa regionale, cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti irregolari fino al mattino e nuovamente verso sera su fascia prealpina. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra -4 e -2 gradi, massime tra 9 e 11 gradi. Venti deboli.