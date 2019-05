Meteo: Lombardia, sole fino a domani

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Domani migliora ancora il tempo in Lombardia, con prevalenza di sole in pianura, e brevi e isolati rovesci sui rilievi. Venerdì, riporta il bollettino dell'Arpa, previsto l'avvicinamento da ovest di una saccatura atlantica con possibile accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Sabato nuovi rovesci e temperature in calo. Venerdì, in particolare, cielo generalmente poco nuvoloso nella prima parte della giornata e coperto in serata, con piogge dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, a carattere isolato sulla pianura. In pianura, minime intorno a 12 gradi, massime intorno ai 21.