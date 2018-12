Meteo: Lombardia, tempo stabile, nuvole la vigilia di Natale

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Giornate in prevalenza stabili in pianura sulla Lombardia, caratterizzate da nebbie e foschie diffuse nelle ore più fredde. In montagna maggior variabilità fino a lunedì specie a ridosso dei crinali alpini di confine. Domani, secondo il bollettino meteo dell'Arpa regionale, nebbia e foschie diffuse in pianura, in parziale diradamento e sollevamento nelle ore centrali su pianura occidentale. Altrove poco nuvoloso o velato per nubi alte in transito da nord, dal pomeriggio-sera aumento della nuvolosità su fascia alpina più settentrionale. Precipitazioni: dal pomeriggio su fascia alpina più settentrionale deboli sparse, nevose oltre 1700-1800 metri circa. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra -1 e 2 gradi, massime tra 4 intorno a 8 gradi. Zero termico: tra 1900 e 2700 metri, con gradiente da nord verso sud. Venti in pianura deboli variabile. In montagna deboli o moderati da nordovest. Lunedì nuvolosità estesa fino a metà pomeriggio, in attenuazione in serata. Altrove in prevalenza poco nuvoloso o velato con nebbie e nubi basse fino al mattino sulle pianure, in sollevamento in giornata. In serata nuvolosità bassa sparsa sulle pianure Precipitazioni deboli sparse su fascia alpina più settentrionale, nevose oltre 1700 metri circa. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. In pianura minime intorno a 1 grado, massime intorno a 9 gradi.