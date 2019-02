Mezzojuso: raccolta firma in piazza contro Giletti, ‘Basta essere diffamati’ (2)

(AdnKronos) - "Sono certo che saranno in tanti i cittadini di Mezzojuso ad andare a firmare - dice ancora il sindaco Giardina - I cittadini lamentano la diffamazione e come siamo stati trattati da una trasmissione televisiva che è tutto tranne giornalismo. Ma il problema è sorto dopo la trasmissione, sui social, dove siamo stati diffamati con insulti pesanti. E' stata offesa tutta la comunità". "Ammesso e concesso che ci sia stato qualche reato, e io non faccio il magistrato, fare di tutto a l'erba un fascio è sbagliato. Questo personaggio può fare tutto tranne il giornalista, non lo nomino neppure. E pensare che lo seguivo con piacere, ma non è modo di fare giornalismo". "Prima la popolazione era restia a denunciare - dice ancora Giardina - ma ora è stanca. Ha subito troppe ingiustizie. Ora basta". Giardina parla di "un sistema mediatico denigratorio, tramite la trasmissione televisiva ?Non è l'Arena? su La7, condotta dal giornalista Massimo Giletti". Irene, Gioacchina e Marianna Napoli dopo la morte del padre, nel 2006, sostengono di aver subito minacce e intimidazioni mafiose per costringerle a cedere l'attività. Prima di Natale tre persone erano state arrestate proprio con l'accusa di avere minacciato le donne. Le tre donne hanno denunciato danneggiamenti, l'uccisione dei propri cani, sconfinamenti di vacche che vanno nei loro terreni.