Mezzojuso: sindaco, mi fanno paura quelli che citano sempre Falcone e Borsellino (2)

(AdnKronos) - "Non faremo nulla di tutto questo, perché lo sappiamo benissimo che la mafia fa schifo, che i soprusi, le intimidazioni, le estorsioni, la violenza verbale e fisica sono atteggiamenti da condannare, da denunciare e combattere con determinazione. Non cominceremo adesso una marcia della legalità che poco serve a riaccreditare e ripulire l'immagine di un paese passato alla cronaca come cinico, omertoso, mafioso, gretto e ignorante. Questa finzione non ci appartiene, forse ignoranti lo siamo davvero ma chi non lo è? - dice il sindaco -La nostra marcia disordinata sarà per raccontare un'altra storia, senza preamboli o ricercatezza di termini e comincerà cosi; gli eventi spiacevoli e gravissimi che hanno destabilizzato la nostra comunità non possono distruggere le certezze, l'armonia, le abitudini delle persone che amano un paesino, umiliati dal giudizio ostile di chi ha voluto emettere sentenze e condanne". "Tutti con la presunzione di conoscere la verità di una storia raccontata a metà che mai avrà vincitori, destinata a restare per noi una pagina triste da ricordare e per voi un momento di effimera popolarità, ottenuta senza scrupoli, calpestando la dignità di un paese messo alla gogna davanti all'Italia", conclude.