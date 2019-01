Mezzojuso: sindaco, mi fanno paura quelli che citano sempre Falcone e Borsellino

Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - "Troppe parole ho sprecato per difendere l'integrità morale che mi appartiene e ci appartiene. Trovo ridicolo giustificare i valori fondamentali del vivere quotidiano, mi fa paura invece chi ha bisogno di esasperare l'utilizzo dei termini legati alla legalità, ostentando a qualsiasi costo un'immagine pulita, eroica, coraggiosa, quelli che cominciano ogni discorso sulla mafia citando Falcone e Borsellino, ma via D'Amelio in realtà gli ricorda solo le insalatone della bella epoche, quelli convinti di essere al di sopra di tutti e tutto per avere scelto di combattere l'illecito utilizzando la parola legalità". Sono le dure parole del sindaco di Mezzojuso, Salvatore Giardina, che oggi ha incontrato la stampa a Palermo, dopo il caso delle sorelle Napoli. "Non mi piace pensare che un giorno qualcuno pagherà il conto delle ingiustizie subite e dall'odio seminato nei confronti del nostro paese a titolo gratuito, quel giorno forse è già troppo tardi - dice Giardina- Da tempo mi chiedo perché la gente di questo piccolo paese deve giustificarsi, sentirsi in colpa, subire attacchi mediatici, avere paura di esprimere il proprio parere, perdere la tranquillità. Questo quando invece dovrebbe alzare la testa guardare negli occhi chi sta destabilizzando l'identità che ci appartiene e senza prendere fiato gridare: noi non facciamo fiaccolate, non organizzeremo incontri contro l'illegalità, non ospiteremo politici di turno che dal palchetto costruito a misura ci daranno direttive su come riaccreditare l'immagine ormai distrutta". "E mai un'associazione antimafia verrà a raccontare la storiella della solidarietà alle vittime, senza scopo di lucro, con il patetico finale e la frase magica: 'La mafia è una montagna di merda', standing ovation".