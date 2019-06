“Mi hanno operato, sto bene”: il post di Romina Power

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - E' uscita dalla clinica Villa Margherita e sta bene. A farlo sapere è la stessa in un nuovo post sul suo profilo instagram, accanto ad una foto che la ritrae sorridente dopo l'intervento al ginocchio, accanto al figlio Yari Carrisi, che armeggia con una consolle musicale, e alla caposala di Villa Margherita che l'ha assistita. "Dopo l'intervento in artoscopia al ginocchio, ringrazio di cuore il prof Petrucci, il prof Cauti, il prof Alicicco, la caposala Gabriella D'Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica. Più, naturalmente i miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale''. Poco prima aveva postato sul suo profilo Instagram una foto della sua mano con il pollice alzato e con una flebo attaccata in un letto di ospedale. "Tutto bene quel che finisce bene!". Sotto la foto tanti commenti dei fan che le augurano una pronta guarigione e un post della figlia Romina Carrisi Jr. "Love you mommy solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino".