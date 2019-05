Migranti: Agrigento, comandante Sea watch in Procura per interrogatorio

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - E' arrivato in Procura ad Agrigento il comandante della nave Sea watch Arturo Centore, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco di 47 migranti a Lampedusa, che oggi sarà interrogato dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella. "Non ho nulla da dichiarare, preferisco parlare prima con i pm", si è limitato a dire Centore ai cronisti all'esterno del Palazzo di giustizia. Centore è arrivato insieme con i suoi difensori, gli avvocati Alessandro Gamberini e Leonardo Marino, oltre ad alcuni rappresentanti di Sea Watch.