Migranti: Agrigento, folla di cronisti sotto l’appartamento in cui si trova Carola

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Folla di cronisti sotto l'abitazione, nel centro di Agrigento, in cui è ospitata da ieri Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch. I giornalisti sono in attesa della decisione del gip che dovrebbe arrivare a minuti. Ma come si apprende, la comandante, anche se dovesse tornare in libertà, resterà nell'appartamento proprio per schivare i giornalisti.