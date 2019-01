Migranti: Anm Catania, ‘Attacchi strumentali a magistrati, intervenga Mattarella’ (2)

(AdnKronos) - I magistrati proseguono: "In altro articolo, apparso sulla testata on line vox news, si sostiene che la decisione del Tribunale per i ministri sia frutto di una precisa scelta politica da parte dei Colleghi, asseritamente dettata dal l'appartenenza dei Magistrati ad una corrente della Magistratura associata, orientata a sinistra. Si registra la pubblicazione di un elenco di Magistrati indicandoli come iscritti a Magistratura democratica. Tale pubblicazione brilla per pressappochismo e disinformazione, indicando nell'elenco da un lato Magistrati non più appartenenti all'ordine giudiziario, dall'altro Magistrati che notoriamente hanno speso e spendono il loro impegno in altri gruppi della Magistratura associata. Omettendo ogni valutazione in ordine all'opera di mirata disinformazione, ciò che preoccupa è il ricorso a liste di proscrizione che evocano altri allarmanti scenari". "La Giunta, nel ribadire la propria vicinanza e solidarietà ai Colleghi, rivendica, con forza ed ogni mezzo, l'indipendenza della Magistratura etnea, la cui azione ed i cui provvedimenti sono e saranno sempre ispirati unicamente alla Carta Costituzionale, alle norme sovranazionali ed al diritto vigente, senza ombre di condizionamenti esterni - conclude la nota -Si invoca l'intervento del Presidente della Repubblica, delle più alte cariche istituzionali e del Consiglio Superiore della Magistratura, affinché cessino ostentate strumentalizzazioni e mirati attacchi all'ordine giudiziario ed ai singoli Magistrati".