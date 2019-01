Migranti: assessore Welfare Milano, opporsi a dl Sicurezza

Milano, 3 gen. (AdnKronos) - L'assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, critica il decreto Sicurezza e apre a forme di opposizione al dl Salvini. "Le forme di disobbedienza e opposizione alla Legge Salvini dovranno essere molte", scrive Majorino su Facebook. "Una strada è quella indicata da Orlando (una fattispecie, il tema del riconoscimento della residenza a chi gode di protezione umanitaria, probabilmente non molto frequente in futuro, e a cui a Milano abbiamo già provveduto da tempo, ma comunque rilevantissima). Un'altra sarà quella di garantire comunque sostegno a chi finirà per strada". Altre modalità sono "fondate sulla mobilitazione e la testimonianza (anche in attesa dell'esito dei ricorsi). Certamente in tante città cresceranno varie forme di mobilitazione". E a Milano, aggiunge, "ci vedremo in piazza il 2 marzo". Su Twitter l'assessore comunale sottolinea che "Milano non toglierà l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo che l'hanno fatta. E in questi giorni accogliamo senzatetto a prescindere dallo status. Nei prossimi mesi massima vigilanza contro effetti perversi" del decreto Sicurezza.