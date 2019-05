Migranti: Bartolo, ‘Salvini trovi nuovo bersaglio, sua propaganda non attacca più’

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Salvini trovi un nuovo bersaglio, la sua propaganda non attacca più". Così Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato alle Europee nelle liste del Pd, nel giorno in cui la Nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans è stata sequestrata dalla Guardia di finanza dopo il suo attracco a Lampedusa. Ieri sera la Nave aveva tratto in salvo 30 migranti fra cui una bambina di un anno. "Bene ha fatto Mediterranea Saving Humans a non rivolgersi alla Libia, come suggerito ieri sera dal Viminale, e a dirigersi verso Lampedusa - ha aggiunto - Il volto dell'invasore, anche questa volta, lo abbiamo visto tutti: ha appena un anno ed è viva grazie alla presenza della Ong nel Mediterraneo".