Migranti: Bignami (Fi), ‘Prestigiacomo su Sea Watch con Leu Pd, prima italiani’

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - "Leggo di parlamentari che vanno sulla Sea Watch per verificare le condizioni dei migranti in mare. Anche solo per la compagnia del viaggio con deputati di Leu e Pd avrei evitato". Lo scrive su Facebook il deputato di Fi Galeazzo Bignami, prendendo pubblicamente le distanze dall'ex ministra Stefania Prestigiacomo, parlamentare di Forza Italia. "Magari questi esimi colleghi - prosegue - dovrebbero preoccuparsi prima di come stanno tante famiglie italiane che vivono in condizioni di povertà. E magari preoccuparsi anche delle centinaia di migliaia di clandestini che delinquono nelle nostre strade e che devono essere rispediti a casa".