Migranti: blitz antagonisti davanti sede Mit Milano, no a leggi razziste

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Blitz degli antagonisti davanti alla sede milanese del provveditorato interregionale alle opere pubbliche, struttura che fa capo al ministero delle Infrastrutture. Nel pomeriggio di oggi, un gruppo di attivisti del centro sociale milanese Cantiere hanno manifestato davanti all'ingresso dello stabile di piazzale Morandi, a Milano, per dire "no alle leggi razziste in mare ed in terra". Tra lanci di fumogeni e qualche petardo, i giovani hanno lanciato un appello a "restare umani" di fronte al dramma dei 49 migranti bloccati in mare a causa della decisione di tenere chiusi i porti: "Da più di 15 giorni -spiegano gli attivisti- le navi delle due ong tedesche Sea Eye e Sea Watch sono bloccate in mare con a bordo 49 persone senza la possibilità di attraccare e fornire adeguate cure mediche". "La scelta dell'attuale governo -aggiungono- è quella di abbandonare queste e tantissime altre persone nella stessa situazione, di continuare a disumanizzare i migranti e renderli il capro espiatorio di anni di politiche che arricchiscono ancora i ricchi e impoveriscono i poveri oltre che privare nel tempo i cittadini di qualsiasi forma di welfare".