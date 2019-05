Migranti: bozza dl sicurezza bis, multe da 10 a 50mila euro e confisca navi**

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Confisca della nave, "in caso di reiterazione della condotta illecita" o se i "migranti sbarcati sono più di 100", oltre a una "sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro". E' quanto prevede l'ultima bozza del cosiddetto dl sicurezza bis, in possesso dell'Adnkronos, atteso stasera in Cdm per contrastare lo sbarco di migranti sulle coste italiane.