Migranti: Brescia (M5S), ‘muro Fedriga-Salvini cog…..ta pazzesca’

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - La barriera anti-migranti proposta dal governatore Massimiliano Fedriga sulle pagine del Fatto Quotidiano? "Una coglionata di proporzioni bibliche, pazzesca! Non servono altre parole. La commento così per derubricarla subito, non possono andare così oltre. Questa iniziativa non ha né capo ne coda, non se ne dovrebbe nemmeno parlare. Non è in agenda né nel contratto di governo, quelli della Lega non possono spararla sempre più grossa...". Lo dice all'Adnkronos Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera ed esponente del M5S.