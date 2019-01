Migranti: caso Diciotti, ecco i concitati sms tra Viminale e Guardia costiera

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) 000 "Mi dicono che sono stati trasbordati in acque Sar maltesi. Ma proprio non si poteva insistere con i maltesi visto che li seguivano?". "Le assicuro che stiamo approfondendo. Appena avremo un quadro più chiaro, sarà mia cura informarla...". Sono le 7.20 del 16 agosto del 2018, e mentre l'Italia è in vacanza, tra il Viminale e la Guardia costiera, c'è un fitto scambio di whatsapp. Da un lato il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, il Prefetto Matteo Piantedosi e dall'altro, l'ammiraglio della Guardia costiera, Sergio Liardo, che cercano di trovare una soluzione per i 190 migranti soccorsi dalla nave Diciotti, il pattugliatore della Guardia costiera, nel Canale di Sicilia. Come scrive il Presidente del Tribunale dei ministri di Palermo, Fabio Pilato, nel provvedimento che vedeva indagato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, e che è in possesso dell'Adnkronos, "c'è una interlocuzione privilegiata tra l'ammiraglio Liardo e il Prefetto Piantedosi, tenuto informato dal primo istante dell'evoluzione della controversia con Malta". Alla 9.07 è ancora Pinatedosi a scrivere all'ammiraglio Liardo: "In considerazione del fatto che il soccorso è avvenuto in acque Sar maltesi e del fatto che il coordinamento lo avevano assunto loro, occorre chiedere a Malta di farsi carico dello sbarco". E Liardo risponde: "Ci proviamo". In serata Liardo fa un resoconto dell'operazione a Piantedosi. E il capo di gabinetto risponde: "Se è così, è molto grave e occorre replicare". Liardo: "Beh, direi di sì. Vogliamo riferire all'Autorità giudiziaria competente appena sarà possibile". La diatriba, come scrive il tribunale dei ministri, si è prolungata anche il 17 agosto 2018 con uno scambio di mail tra le due autorità marittime contrapposte "finché in serata l'Imrcc ha inviato due diverse richieste di Pos (Place of safety)". "La richiesta di Pos italiano, e richiesta di Pos maltese, per l'ennesima volta diffidata all'adempimento dei propri doveri".