Migranti: comandante Sea watch in caserma Gdf Lampedusa

Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Carola Rackete, la comandante della Sea watch, arrestata nella notte in flagranza di reato per resistenza o violenza contro nave da guerra, si trova ancora nei locali della caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa per formalizzare il verbale di arresto. Come si apprende, la donna verrà sottoposta agli arresti domiciliari, ma bisogna ancora in quale luogo.