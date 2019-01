Migranti: Conte, da riforma Dublino a sistema asilo, tanti banchi prova Ue

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Innanzitutto stiamo discutendo la riforma del sistema europeo di asilo e quella è già una prima occasione per verificare come realizzeremo questo spirito europeo più forte, più equo, più responsabile" sul fronte migranti, "c'è poi da riformare il regolamento di Dublino" e "realizzare un meccanismo di ricollocamento: ci sono tanti banchi di prova per misurare il passaggio dalle affermazioni di principio ai fatti concreti" dell'Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta da Niamey, nel corso di una conferenza congiunta con il Presidente della Repubblica del Niger Issoufou Mahamadou, dopo aver lanciato il grido d'allarme su un'Europa che rischia di franare sotto il peso dell'immigrazione in assenza di una svolta.