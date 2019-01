Migranti: Conte ‘sblocca’ caso Sea Watch, ok da 5 paesi Ue ad accoglienza/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Al vertice di Nicosia, comunque, sembra prevalere un clima teso nei rapporti tra Italia e Francia seppure il dialogo continui. "Con il premier Giuseppe Conte non abbiamo avuto un incontro da soli. Nel corso del vertice abbiamo avuto una discussione molto dettagliata con tutti sul tema delle immigrazioni e sulle soluzioni europee da costruire" per far fronte alla situazione, sottolinea Macron conversando con dei giornalisti a margine del Summit. Con il presidente francese, spiega Conte, "abbiamo avuto uno scambio come con gli altri". Comunque, la questione migranti resta una questione difficile da risolvere a livello europeo. "Rimane sempre il fatto che si lavora sempre su base volontaria di volta in volta. Non è certo questa la soluzione che abbiamo prefigurato nelle conclusioni del vertice europeo dello scorso giugno. Dobbiamo arrivare ad un meccanismo che funzioni in modo non solo condiviso ma automatica. Non possiamo ogni volta soffrire dell'emergenza e stentate a trovare un meccanismo", sottolinea Conte al termine del vertice. "Stiamo lavorando ad un meccanismo europeo che per una volta per tutte trovi una soluzione per cui non ci sia una decisione volta per volta", aggiunge il premier.