Migranti: Di Maio a Salvini, ‘Italia ha già avuto uomini soli al comando’

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Dalle continue dichiarazioni che escono è evidente che c'è chi vuole alzare il livello dello scontro. Non c'è molto da aggiungere rispetto agli attacchi inviati al presidente del Consiglio, che ha tutto il sostegno mio e del governo". Lo dice Luigi Di Maio in una nota, rispondendo indirettamente, senza mai citarlo, alle parole dell'altro vicepremier, il leader della Lega Matteo Salvini. "Dico solo che per la legge dei grandi numeri, se tutti pensano una cosa e c'è un singolo contrario, forse ha torto il singolo. Di uomini soli al comando ne abbiamo già avuti e in Italia non ne sentiamo certo la mancanza", conclude il capo politico del M5S.