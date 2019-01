Migranti: Di Maio, ‘possono salire su nave perché ancora non li conoscono’**

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Tutti quelli che si oppongono al governo l'unico argomento che possono ancora trattare sono i migranti. I disoccupati, i pensionati, i piccoli imprenditori, i commercianti sono stati traditi. Possono andare sul ponte di una nave a dire che bisogna aiutare quelle persone perché lì ci sono persone che non li conoscono, perché se conoscessero questa gente probabilmente gli stessi migranti direbbero non vi occupate di noi, perché vi siete occupati di tante persone in questi anni e le avete prese in giro". Così il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro.