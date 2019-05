Migranti: Faraone (Pd), ‘no a depotenziamento centro di Pian del Lago’

Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo visitato il centro governativo polifunzionale per immigrati 'Pian del Lago' di Caltanissetta. Abbiamo incontrato gli operatori, il personale civile e militare e la direzione. La struttura ospita i migranti richiedenti asilo, il centro di prima accoglienza e quello per i rimpatri. I presenti attualmente sono circa 300. E' una struttura grande, importante e gestita da tutti gli attori in campo con grande professionalità". A dirlo è il segretario del Pd Sicilia Davide Faraone. "Dall'incontro con i lavoratori abbiamo raccolto però alcuni timori per un depotenziamento lento del Centro, frutto di una strategia per la sua chiusura - aggiunge - Crediamo che tutto ciò non debba accadere e su questo presenterò un'interrogazione al ministro dell'Interno. Un'iniziativa non solo per salvaguardare i posti di lavoro degli oltre 100 operatori, ma anche per garantire un luogo dello Stato, gestito dal Viminale e dalla prefettura, che si occupi seriamente del fenomeno dell'immigrazione. Un tema che purtroppo, nonostante la propaganda di Salvini, per l'Europa sarà il problema del futuro".