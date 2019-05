Migranti: fonti M5S, ‘da Salvini schizofrenia, governo mai cambiato linea’

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini sulla gestione migranti "denotano una imbarazzante schizofrenia politica: nel caso della nave Diciotti per Salvini andava benissimo la gestione collegiale da parte del governo, ora sostiene che nessuno deve dargli ordini. Sull'immigrazione il governo non ha mai cambiato linea. Ci vuole senso di responsabilità per governare, sempre, non opportunismo?. Lo dichiarano fonti di governo M5S, difendendo il premier Giuseppe Conte finito nel mirino del leader della Lega e responsabile del Viminale.