Migranti: Fratoianni, ‘persone bloccate in mare vergogna italiana e europea’

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - ?Ringrazio la presidente dell'Autorità portuale del mar Ligure orientale Roncallo per aver ribadito che i porti di La Spezia e Marina di Carrara sono 'aperti'. Per fortuna il nostro Paese è ancora abitato da persone civili che svolgono la loro funzione pubblica come prescrive la Costituzione con disciplina e onore?. Lo ha afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali nel corso di una conferenza stampa a Genova. ?Ci sono 49 persone bloccate in mare da più di quindici giorni ?ha aggiunto- e questa è una gigantesca vergogna nazionale ed europea, ma intanto è una grande vergogna nazionale per gli italiani e per il governo che da giorni avrebbe dovuto dare un porto sicuro. E che ha condannato per troppo tempo ad una situazione drammatica uomini, donne e bambini nel mare Mediterraneo".