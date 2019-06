Migranti: Gdf, dal 2018 in Sicilia 68 arresti e 64 imbarcazioni sequestrate

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Sessanta imbarcazioni sequestrate e 68 soggetti arrestati perché coinvolti a vario titolo nello sfruttamento del fenomeno migratorio. E' il dato fornito dalla Guardia di finanza in merito alle attività condotte dal Corpo, in Sicilia, fra il 1 gennaio 2018 e il 31 maggio 2019, nell'ambito dell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina via mare.