Migranti: Gdf sta raggiungendo Sea watch in viaggio verso Lampedusa

Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Due mezzi della Guardia di Finanza stanno raggiungendo via mare la nave Sea watch 3 che si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa infrangendo il divieto di superare le acque territoriali italiane. Le imbarcazioni, come apprende l'Adnkronos, cercheranno di convincere l'imbarcazione della ong a non avvicinarsi a Lampedusa. A seguire l'evolversi della situazione a Lampedusa è anche il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella che ieri ha interrogato l'armatore e il capo missione della nave Mare Jonio che nei giorni scorsi è sbarcata a Lampedusa.