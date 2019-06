Migranti: Giorgetti, ‘Stati sovrani non possono coprire prepotenza’

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Quello che è avvenuto" a Lampedusa "è esattamente quello che in qualche modo prefigurava, auspicava il decreto sicurezza voluto da Salvini. Abbiamo multato la nave, è stata sequestrata, giustamente è stata arrestata anche questa signorina, perché ha messo a rischio la vita non semplicemente dei passeggeri della sua nave ma anche dei finanzieri, che io ringrazio". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24. Con l'Olanda "il caso c'è già. Noi abbiamo cercato di far rispettare le leggi italiane -ha aggiunto- anche quelle del buon senso, che dovrebbero essere di tipo internazionale. Questo tipo di prepotenza non può essere coperta da nessuno, tanto meno da Stati sovrani".