Migranti: Gozi, ‘da Saint-Beauzire risposta a Salvini e Le Pen’

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Questo luogo, modello di integrazione positiva, di vera solidarietà e di amministrazione intelligente, è la migliore risposta ai nazionalisti e agli xenofobi di tutta Europa riuniti oggi a Milano con Salvini e Le Pen?. Lo ha affermato Sandro Gozi, candidato della lista Renaissance alle elezioni europee, visitando il paese di Saint-Beauzire, dove l'apertura di un centro di accoglienza per duecento richiedenti asilo ha evitato la chiusura delle scuole e il rischio di perdita di tutti i servizi primari che stavano per essere trasferiti altrove a causa dello spopolamento del piccolo paese dell'Alta Loira. ?Saint-Beauzire -ha aggiunto- è il simbolo dell'Europa che vogliamo costruire, un'Europa capace di darsi una politica di integrazione ambiziosa che coniughi sicurezza e opportunità, contro chi alimenta l'odio, soffia sulle paure della gente e alza muri di filo spinato senza offrire soluzioni concrete a un problema di portata mondiale come il fenomeno migratorio".